As eleições em sala de aula

Autoria: Fernando Henrique Herculiani

Em ano de eleições é quase impossível que o curso de História do 6º ano do Santa Maria siga sua tendência quanto a habilidades e conteúdos a serem trabalhados. Como desenvolver atividades que falam sobre a Democracia Ateniense sem pensar nas questões pautadas pela sociedade nesse momento? Isso para pegar um exemplo bem direto, mas são vários os estudos acerca das formas de organização política, regimes de governo e outros assuntos que envolvem diretamente o estudo dos povos da Antiguidade e o desenvolvimento da política.

Durante o período eleitoral, as crianças são bombardeadas de informações que envolvem a temática e chegam na sala de aula cheias delas, interessadas nos temas que são conversados em casa e nas redes sociais. Assim, cabe à área de Ciências Humanas desenvolver o Projeto Eleições, em que uma série de práticas e atividades são elaboradas para os cursos do Ensino Fundamental II, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e propositivos frente aos desafios da sociedade brasileira.

No 6º ano o Projeto foi desenvolvido nos componentes de História, Geografia e Ensino Religioso e teve como guia a coletânea de textos “Política Além do voto”, material desenvolvido pela área de Ciências Humanas do Fundamental II e compartilhado para toda a comunidade. O link está no final deste texto.

A principal atividade realizada com as turmas foi a leitura dos planos de governo dos presidenciáveis, com o intuito de colocar os alunos em contato com as principais propostas e essa forma particular de escrita. Isso permitiu que eles se aproximassem dos temas debatidos pela população ao longo da campanha presidencial. A sistematização dos planos foi entregue aos alunos, que os leram sem identificação do candidato e depois votaram nas propostas que mais lhes agradaram. Ao mesmo tempo, também ocorreu a votação nominal nos concorrentes. O cruzamento dos resultados da simulação eleitoral dos planos e dos candidatos foi um processo interessantíssimo de reflexão para os alunos quanto aos desafios e dilemas na construção de seu voto.

Sem dúvida foi a parte do projeto que mais despertou interesse deles. Além da leitura dos planos, outras atividades envolveram a iniciativa: atividades relacionadas às Fake News que ocorreram nas aulas de Geografia; encontros com representantes de sala do 8º ano, em que tiveram contato com uma forma de representatividade política dentro do Colégio; análise de dados sobre a presença das mulheres na democracia brasileira; e ainda a construção do Mural de Conceitos Políticos nas aulas de História, no qual os alunos puderam recuperar definições políticas que tiveram sua origem na Antiguidade e que se apresentam ainda hoje, como a Monarquia, Oligarquia, República, Democracia e Ditadura.