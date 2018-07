As cortinas se abrem…

Autoria: Priscila Ferrari

“O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana” García Lorca

E começa um momento mágico de troca imediata, energia e descobertas. Em uma agradável noite, no auditório do Colégio Santa Maria, alunos, professores, gestores e convidados tiveram uma experiência fantástica e puderam vivenciar um espetáculo teatral, inspirado em uma das grandes obras da Literatura Universal: Os Miseráveis, do francês Victor Hugo.

Os dramas e conflitos vividos pelo protagonista Jean Valjean foram lidos em sala de aula, no projeto interdisciplinar da 7ª série. Ter a oportunidade de ver a transposição das páginas do livro para o palco foi emocionante e incrível, segundo palavras dos próprios alunos.

Eles chegaram um pouco receosos, afinal de contas, para muitos, era o primeiro contato com o teatro. Mas aos poucos era perceptível um olhar de encantamento por parte da plateia. No final do espetáculo, houve a interação entre os atores e o público. Depoimentos sinceros e tocantes marcaram a conversa.

Para Gabriel Veiga Catellani, diretor e adaptador do texto, foi uma experiência transformadora: “Tivemos uma referência nova de alunos que não têm o hábito de ir ao teatro, nem de leitura. A participação e a vibração durante toda a trajetória dos nossos personagens demonstraram que a plateia estava engajada, emocionada e focada. Ouvimos um pai dizendo que pela primeira vez foi ao teatro e que, a partir daquela experiência, levaria as filhas ao teatro, pois tinha percebido como é transformadora e questionadora essa arte. Saímos extremamente alimentados por essa plateia genuinamente brasileira, que mesmo com todas as dificuldades de aprendizado e de história de vida, estavam ali presentes e participantes”.

Um momento simples de rara beleza e pura poesia. Viva o teatro!!!