Arte e criatividade

Autoria: Adriana Felix Pistori

A definição de criatividade no dicionário é “capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas”. E isso, de acordo com estudiosos, inclusive Fayga Ostrower, artista e autora do livro “Criatividade e Processo de Criação”, é inerente à condição humana. É uma habilidade de todo ser humano.

Desde a infância a criança é tolhida de sua criatividade quando os adultos limitam as atividades das crianças com: “não pode usar este material, vai sujar sua roupa”, “não faça isso, agora não é hora”. Na sociedade, o indivíduo tende a deixar esta habilidade de lado, pois existem regras a serem cumpridas e ordens a serem seguidas.

A criatividade ressurge no indivíduo quando ele necessita de inovação na solução de um problema e um grande gatilho para isso é a motivação. Um indivíduo motivado terá hábitos criativos, será alguém curioso, questionador, com uma visão maior de mundo, que não tem medo do fracasso, que irá corrigir seus erros, aprender com eles e direcioná-los para a criação de algo novo.

Desde o início da história da arte, vemos o esforço humano em traduzir cotidiano, experiências, sentimentos e afins nas produções artísticas. É comprovado que o ato de criar estimula a imaginação e o desenvolvimento de novas relações no cérebro humano, levando a novas compreensões e significações acerca de vivências e conteúdos. Para isso, quanto mais o ser humano se conectar com pessoas e culturas diferentes, bem como o contato com a produção cultural em museus e exposições, mais terá condições de desenvolver sua habilidade de criação.

Embora estejamos todos sob o forte impacto do hedonismo, do consumismo e do deslumbramento tecnológico, é importante deixarmos desabrochar nossas potencialidades criativas, pois as mesmas darão voz às emoções, ajudarão no desenvolvimento das habilidades e competências, favorecendo a ampliação da consciência, das relações interpessoais e sociais. Da mesma forma, o consumo e a produção artística levam a uma maior capacidade de compreender o mundo e até mesmo de construir, ou seja, de criar. Dessa forma, a criatividade não está ligada apenas ao universo artístico, ela também serve para ser usada em questões práticas e cotidianas. Ver as coisas de uma maneira diferente pode ajudar a chegar a decisões do dia a dia mais fáceis ou ainda levar a novas conclusões de forma inovadora.

É por isso que as turmas do 8º ano do Santa Maria visitam exposições e deixam a criatividade correr solta na sala de aula!