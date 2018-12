Arte Abstrata, do que se trata!

Autoria: Edvânia de Souza

A proposta de pintura em tela do 3º ano do Fundamental do Santa Maria teve início com o estudo da cor e as possíveis misturas. Os alunos elaboraram o círculo cromático para entender a construção da cor e dessa maneira participar mais ativamente na leitura de uma obra de arte e ao mesmo tempo utilizar recursos para a elaboração de seus próprios trabalhos de pintura.

O entusiasmo com as misturas e os resultados obtidos deixaram evidente o prazer da descoberta, surgindo um universo de possibilidades para acrescentar às propostas artísticas.

Em um segundo momento, ao falar sobre o desenho, relacionamos as formas com os objetos do cotidiano e com a natureza, discutimos em sala sobre a Arte Abstrata e a Arte Figurativa e ao mesmo tempo sobre formas orgânicas e geométricas.

Diante deste tema e do interesse dos alunos, foi apresentado o Artista e pintor russo Wassili Kandinsky (1866-1944), considerado o pioneiro da arte abstrata.

As suas telas destacam-se pelas formas geométricas, pela composição farta e pelo uso das cores. O pintor dizia que aspirava a liberdade presente na música.

Utilizamos as cores primárias para a pintura em tela com tinta nanquim, observando as manchas surgidas e as possíveis misturas. Sobre a tinta seca, os alunos puderam elaborar as formas geométricas de maneira que não apresentassem nenhuma figura e ao mesmo tempo utilizassem as formas e cores de maneira harmoniosa e com equilíbrio na composição.

A proposta fez com que os alunos entendessem a construção da imagem, levando em consideração elementos da composição visual, além de montar as figuras geométricas como um jogo de tabuleiro, onde cada forma e cada cor são determinantes para o resultado final.