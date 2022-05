Aqui no Santa, nós temos vozes empáticas e compassivas

As turmas do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria se reuniram para sua Assembleia de Classe. Foi uma atividade planejada pelos professores Fernando Henrique (História) e José Maurício (Geografia), e contou com a participação de todos os professores da série na condução das reuniões.

Inicialmente, disponibilizamos aos estudantes uma aula para explicar o significado e a importância de uma assembleia, a partir da Eclésia, principal assembleia popular da democracia ateniense na Grécia Antiga, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino. Eles perceberam que muitas outras assembleias acontecem em diferentes espaços da sociedade e com diferentes povos.

As turmas se apropriaram da proposta e seguimos com as discussões pertinentes, e muitos contribuíram para a prática de alguns procedimentos atitudinais, tais como saber escutar e respeitar as diferentes opiniões, ressaltando três aspectos fundamentais da assembleia, que são: nós criticamos, nós felicitamos e nós sugerimos.

É possível afirmar que a Assembleia de Classe favoreceu a utilização do conceito de gentileza em nossas práticas de relacionamentos diários e, por consequência, surgiu um ambiente compassivo, divertido, acolhedor, respeitoso e seguro, pois, a partir de então, todos têm a certeza do pleno direito de escolha e opinião.

Na foto, da esquerda para a direita: Mariana Tacares, Julia Fioritto, Larissa Orselli,

Luiza Alencar e Isabella Alves, eleitas para elaborar o relato de uma das assembleias do 6º ano.