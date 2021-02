Apresentações e monitoria nas lives

Autoria – Fernando Herculiani

No ensino remoto de 2020, o espaço da sala de aula foi substituído pela live, assim, a busca por atividades e projetos que colocam o aluno como protagonista se deparou com novos contextos e desafios. Nesse período entramos em contato com diversas ferramentas digitais e aplicativos que aumentavam as possibilidades e formas de participação dos alunos durante as aulas. Mas a sala de aula proporciona um espaço único de escuta, criticidade e problematização, que nem sempre foi possível replicar no ensino remoto, então, como tentar resgatar a participação e o envolvimento ativo dos alunos no meio virtual?

Nas aulas de História do 6º ano do Santa Maria, logo após o retorno das férias, problematizei com os alunos sobre como deixar o espaço das lives mais dinâmico e crítico: o que gostariam de aprender? Como gostariam de aprender? Essas questões foram colocadas a partir de contextualização da legislação educacional, com destaque para a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Dentre as obrigações legais, identificou-se as expectativas dos alunos e as formas de estudo. Ouvindo as colocações gerais deles, sistematizei a proposta das Apresentações nas Lives.

A proposta era bem direta e simples: Todos os alunos deveriam se apresentar em alguma live durante o bimestre, no mínimo por três minutos em formato livre. Foram dadas as sugestões e possibilidades de formatos, mas foi muito incentivado que os alunos buscassem recursos e formas de envolver os colegas em seu tempo de apresentação.

A preparação para as apresentações ocorria em encontros e atendimentos no período da tarde. Neles, desenvolvia e montava a estrutura das aulas conjuntamente com os alunos responsáveis pelas apresentações. Os temas estavam dentro dos mapeados na conversa do início do bimestre e foram fixados com datas específicas. As apresentações poderiam ser individuais ou coletivas, e após todo o processo era necessário o envio de uma autoavaliação.



Preparação de aulas e apresentações

Os alunos responsáveis pela apresentação recebiam a permissão de Co-host nas lives e ajudavam em todo processo organizativo do espaço: liberação para entrada dos colegas, assistência pelo chat e até gestão do espaço da aula em caso de instabilidade na internet do professor. As apresentações se estenderam para além do 3º bimestre, visto o volume de materiais e propostas, que apesar de levar o nome de apresentações, era chamado pelo professor no cotidiano do curso de Participação Ativa.

Alunos de todas as turmas se envolveram na proposta, e alguns grupos específicos se tornaram monitores do componente a partir daí. Os formatos se concentraram nas apresentações de fontes, imagens e vídeos, mas houve propostas interessantes de maquetes, leituras, resumos, animações e ilustrações. Acredito que, além de todas habilidades e competências mais técnicas da História, foi possível que todos se vissem e se reencontrassem novamente. Mesmo que por poucos minutos, estivemos todos com a voz ativa, tão marcante e característica da sala de aula.



Exemplo de material de apresentação