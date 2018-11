Aprendendo a conviver com o outro

Autoria: Bia Rossetti

Vivemos em um mundo cercado de pessoas apressadas que pouco se importam ou percebem as fragilidades do outro. Assim, torna-se imprescindível, desde o início da vida escolar, desenvolver e criar oportunidades para que as crianças desenvolvam ações de carinho, união, amor e respeito para com o próximo.

No Colégio Santa Maria as propostas relacionadas a uma “Cultura de Paz” estão pautadas no compromisso com os valores, na convivência harmoniosa com o outro e no respeito com a natureza. Dessa maneira, por meio da convivência, estamos favorecendo a empatia e criando vínculos entre as crianças.

As manifestações de solidariedade fazem parte do cotidiano em nossa escola e estão presentes em vários momentos do nosso dia: ajudando um amigo, resolvendo os conflitos, brincando, partilhando ou nas mais variadas manifestações de carinho.

Para que pudessem colocar em prática os ensinamentos trabalhados em nossa escola, visitamos a CEI Cantinhos dos Anjos. A atividade partiu de um trabalho de inserção social desenvolvido pelo Colégio Santa Maria que se inicia na Educação Infantil e se estende para todas as séries, chegando até ao Ensino Médio.

No trajeto, as crianças estavam ansiosas para conhecerem os novos amigos. Ao chegarem, a recepção foi calorosa e, aos poucos, começaram a interagir. Juntos brincaram, lancharam, cantaram e, a cada nova situação, nossas crianças colocavam em prática o que haviam aprendido – gentileza, cuidado, partilha, amizade, solidariedade…

Este trabalho vem conscientizando nossas crianças de que vivemos em um mundo cercado de pessoas e que devemos ser solidários uns com os outros. Foi uma manhã de vivências valiosas, onde crianças e adultos puderam vivenciar os valores aprendidos na escola!