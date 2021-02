Aperte o play! Um novo ano vem aí!

Autoria – Renata Ferrari

Vocês já sentiram que um ano passou rápido demais? Já tiveram a sensação de que o tempo voa? É isso que vivemos quando experimentamos momentos intensos e significativos, tanto na escola como em família. São marcas que imprimem a nossa identidade na história do outro e dos lugares por onde passamos.

De fato, 2020 revelou uma fase repleta de desafios e incertezas para o mundo. Entretanto, vimos que é possível celebrar vitórias importantes como a conquista de um novo tempo letivo!

O ano de 2021 chegou trazendo a esperança de vida nova, renovada. Mais um ano para apertarmos o “play”!

É hora de voltarmos à escola e construirmos novas aprendizagens. Sabemos que muitos obstáculos foram superados no ano que findou: estar longe da escola, das brincadeiras com os amigos, da hora da entrada e sua bola, da aula que nos faz vibrar… Enfim, vencemos o distanciamento social e percebemos ainda mais a importância do outro em nossas relações.

Agora, temos a sensação de que o pior já passou e estamos mais perto do fim do que do começo. Uma ideia contraditória quando levamos ao pé da letra, mas se pararmos para pensar sobre o seu significado, entenderemos que o fim está perto para um recomeço, para vivenciarmos outras possibilidades, encontramos o novo, de novo!

Afinal de contas, não somos mais os mesmos alunos, as mesmas famílias, a mesma escola. Somos versões mais sabidas de nós, atentos às marcas que 2020 nos deixou e felizes por estarmos juntos, abrindo um novo capítulo da nossa história escolar.

Os nossos alunos são a base de todo e qualquer ato educativo. São responsáveis pelo sucesso de toda uma comunidade. Essa aliança nos conecta profundamente e nos faz compartilhar um mesmo objetivo: fazer o melhor sempre!

Por isso, desejamos que o nosso primeiro dia de aula tenha sido memorável, assim como o segundo, terceiro, centésimo… em tela, em sala de aula, na pista, na quadra ou no quiosque!

A força do grupo imperará e nos levará para caminhos incríveis, conscientes e visíveis aos nossos olhos de sempre aprendizes.

Aos alunos que chegam ao 4º ano, um “tudo dará certo” cheio de carinho e vontade de tê-los por perto, e aos que seguem para o 5º ano, um “arrasem” e coloquem em prática, com garra e perseverança, tudo o que bravamente aprenderam.

Dedos a postos, apertem o “play” e divirtam-se! Um ano novo para o novo ano vem aí!

Sejam sempre bem-vindos(as)!