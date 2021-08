Ambiente que inspira a Arte 

Autoria: Danilo Anzai

O Ateliê em que os alunos fazem Arte é um espaço privilegiado no Colégio Santa Maria: cercado pela mata, em meio às folhagens e flores, visitado pelos pássaros e a luz do sol. O ambiente amplo inspira e permite a expressão nas diferentes linguagens artísticas. Assim, os alunos criam, interagem e se divertem, construindo o seu próprio percurso artístico e sua formação estética.

No último bimestre letivo do 1º ano do Ensino Fundamental, entre os temas das aulas presenciais tivemos os retratos das mães, a Festa Junina e a observação da natureza do Colégio. Nas aulas remotas, as turmas retrataram as paisagens vistas das janelas de casa. As produções envolveram a aprendizagem do desenho, o decalque, a composição com recorte e colagem, a pintura com aquarela e guache.

Em cada um dos temas trabalhados, os alunos puderam ampliar seu repertório cultural e visual por meio da apreciação de obras de artistas consagrados, como Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Anita Malfatti, Alfredo Volpi e Wassily Kandinsky, aprendendo sobre o contexto de suas criações e estilos diversos. Puderam, então, expressar suas diferentes habilidades e sentimentos em produções individuais e coletivas, valorizando o processo criativo, a evolução nos procedimentos de uso dos materiais e o respeito com as produções dos colegas.