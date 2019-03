Ambiente e documentação de aprendizagem

Autoria: Luciane Soares de Menezes Chiochetti, Rita Rinaldi Riquelme, Rosana Martins de Oliveira Daher

Como um dos principais agentes socializadores, a escola precisa ser vista como um importante ambiente social, não apenas pela difusão de conhecimentos, mas pela transmissão dos valores de uma cultura entre as pessoas que ali frequentam.

O aluno desenvolve suas capacidades, habilidades e adquire conhecimento nesse período em que está interagindo no espaço escolar e isso só acontecerá, de modo significativo, em um ambiente favorável.

Pensando nisso, o Colégio Santa Maria age de forma ativa, com o intuito de proporcionar aprendizagens interativas e criativas, para assim influenciar de forma positiva a interação do aluno, professor, currículo, ambiente, família e comunidade, construindo uma ambiência cooperativa.

Desta forma, no 5º ano, o trabalho com documentação pedagógica tem um papel de destaque, porque viabiliza ao aluno comunicar ao outro o que pensa e como pensa, da forma que melhor lhe faz ser compreendido e, além disso, mostra processos construtivos de ação, observação planejada, experiências, investigações e reflexões, formando memórias que evidenciam o modo como o aluno faz suas apropriações.

Para exemplificar, citamos a atividade realizada com mapas. Na primeira exploração, os alunos, em grupos, acionaram conhecimentos prévios, localizaram informações já consolidadas e, em seguida, verificaram outros elementos faltantes nesse tipo de registro. Num segundo momento, houve a troca desse material com outra classe e a possibilidade de comparação, de retomada das ideias envolvidas e da finalização com a exposição dos mapas e suas anotações.

Portanto, documentar é um facilitador que proporciona novos olhares sobre um conhecimento articulado de formas diferentes, podendo dar apoio na hora de argumentar e, também, na narrativa dos processos construídos durante as atividades, criando um ambiente propício para o desdobramento da aprendizagem estimulando, assim, todos que estão interagindo naquele espaço.

Nesse momento, pode-se rever todo o diálogo, re(criar) significados e proporcionar ao aluno circunstâncias para que ele também aprenda a apreciar e a respeitar o trabalho do colega, fortalecendo vínculos.