Alunas criam jornal escolar

Alunas da 1ª e 2ª série do Ensino Médio do Colégio Santa Maria tiveram a iniciativa de elaborar um jornal, o Santa Post.

A justificativa para o projeto é dada pelas autoras: “O jornal escolar é um espaço no qual todos podem se expressar de uma forma artística, literária, crítica ou reivindicatória, sendo ela anônima ou não. Através deste, os alunos conseguem desenvolver habilidades de reflexão e pensamento próprio, além de competências tão necessárias nos dias atuais para formar cidadãos críticos e profissionais aptos a cumprirem seus papéis na sociedade. Com isso em mente, decidimos criar um local, no qual os alunos saíssem do papel de ‘apenas’ leitores e calçassem os sapatos de escritores para assim, também enxergarem o mundo por uma nova perspectiva, a de jornalistas. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de conhecimentos, trocas e diversão.”

Acesse o link para ler a primeira edição:

https://santapostjournal.wixsite.com/santapost