Ajudar nas tarefas da casa e estudar inglês

Autoria: Cintia Kaori

Quarentena, tempo de ficar em casa para cuidar da nossa saúde e proteger as pessoas de um vírus. Assim, com as aulas a distância, os alunos vivem algo muito diferente, não somente em relação à escola, mas também ao mundo à sua volta. Por que não aproveitar este momento para vivenciar o uso da Língua Inglesa de uma forma ainda mais natural, colocando em prática o que foi ensinado em classe antes da interrupção das aulas?

Com este intuito, os alunos do 5º ano do Santa Maria produziram vídeos mostrando suas atuações nas tarefas domésticas. Muito mais do que apontar objetos, eles expressaram como sua colaboração é importante neste momento em que estamos todos desenvolvendo diversas habilidades que, até então, não pareciam fazer parte da nossa vida diária.

Os vídeos mostraram o que fazem em casa, com que frequência e com quem o fazem. As autorias das frases retratam esta mudança de atitude em seus lares: “I always put the table for my mom” (eu sempre arrumo a mesa para a minha mãe); “Now, I usually make my bed and my brother’s bed” (agora, eu geralmente arrumo a minha cama e a do meu irmão); “I feed the dog, but I don’t walk the dog anymore” (eu alimento meu cachorro, mas eu não passeio mais com ele).

Com esta atividade, os alunos sentem que o uso natural do idioma não é mais um desafio a ser alcançado, mas uma realidade vencida, assim como logo mais será este vírus, e retornaremos ao nosso convívio escolar presencial com outras competências adquiridas, inclusive com o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao uso da Língua Inglesa.