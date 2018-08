Afeto e Arte: criar e modelar!

Autoria: Luciana Boggi Proença

Sábado, dia 18 de agosto, vivemos um momento de interação e criação entre as crianças e as famílias do Colégio Santa Maria. Movidos pelo afeto e pela arte, passamos uma manhã prazerosa e cheia de aprendizagem.

Durante a semana os alunos da Educação Infantil prepararam diversos tipos de massas para compor as oficinas: massa de sal, de maisena, de condicionador, entre outras. Também ajudaram no preparo de biscoitos amanteigados para um delicioso café com a família. As crianças participaram de todos os preparativos para o “Dia da Família”, desde a elaboração dos materiais até a organização.

De acordo com Faya Ostrower: “Criar significa poder compreender e integrar o compreendido em novo nível de consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos de linguagem […].”. Então, a fim de aguçar a criatividade, as famílias foram convidadas a fazerem modelagens. Com o seu grupo, conversaram e refletiram sobre os momentos que passam juntos.

Nossa manhã foi permeada de sentimentos e criatividade. Incrível como só percebemos o quanto somos capazes, quando estamos frente a um desafio. Aos poucos, todos foram se entregando e esculturas foram surgindo.

Como diz Anne Marie Holm: “ A arte precisa ser experimentada, vivida numa perspectiva ampla”. O processo criativo está internamente ligado com as nossas vivências, com o nosso repertório de mundo. Somos seres criativos por natureza, então nada melhor do que usar esta linguagem para expressarmos sentimentos e concretizarmos o que nos toca.

Durante a semana seguinte, as esculturas das famílias encantaram a todos do prédio Menino Jesus. Nada melhor do que habitar um espaço que encanta nossos olhos e nos remete o que há de mais importante em nossas vidas: família!