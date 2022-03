Adaptação: um turbilhão de emoções e novas descobertas

Autoria: Edith Sonagere Nakao, professora do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria

Adaptação é um período rico para o desenvolvimento de novas habilidades a partir da percepção e da escuta atenta às necessidades de cada grupo. Juntos, num trabalho interdisciplinar, rumo ao crescimento de todos a partir das diferenças.

É hora de explorar novos espaços, para que se sintam pertencentes a eles. Como cuidar da natureza local? Até onde podemos explorar? Desenvolver o olhar investigativo, tão presente nessa faixa etária, torna-se um dos objetivos a serem alcançados por meio de um trabalho comum, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento.

E teve o reencontro com os amigos queridos. Quantas novidades para ouvir e contar… Saber esperar a sua vez de falar, ouvir quando os professores e colegas falam, habilidades em processo a serem desenvolvidas ainda mais. Com suas regras, o brincar em grupo desafia para o crescimento e a abertura do olhar para o outro.

Retomar as regras para uma convivência harmoniosa pede uma boa roda de conversa, sempre bem recebida pelas crianças como um momento de volta às aulas, expressão de sentimentos e emoções.

Incentivar a união e a cooperação para alcançarem objetivos comuns é o início do trabalho em equipe. No momento do lanche, o “Mundinho” circula, levado pelas crianças, conscientizando sobre a coleta de embalagens.

De forma lúdica, os novos conhecimentos na área de linguagens começam a ser explorados: ouvir e se expressar na língua inglesa, corporalmente, artisticamente e musicalmente. Quantas descobertas se descortinam!