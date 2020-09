Acolhida e reflexões em tempos de pandemia

Autoria – Alessandra Gomes Nunez, Edith Sonagere Nakao e Maíra Nascimento

Famílias do 3º ano e corpo docente do Santa Maria estiveram juntos em uma reunião online para refletir sobre os progressos das crianças no período de ensino remoto e possível retomada das aulas presenciais.

Um momento de acolhimento emocionou a todos: utilizando a Linguagem Brasileira de Sinais, os alunos cantaram a música Primavera.

A preparação foi envolvente. Nas aulas de Música, aprenderam os sinais e com expressividade, nas mãos e no olhar, realizaram a gravação do vídeo exibido aos pais na acolhida da reunião.

Nessa trajetória, os estudantes entenderam que essa expressão vai muito além de gestos, é uma linguagem universal e cuidaram dos menores detalhes para o melhor resultado, como escolha de fundo de tela e cor de roupa uniforme para valorização da imagem das mãos. Dedicaram-se e superaram-se no cumprimento dessa atividade que emocionou a professora na live e ainda mais os pais que receberam a homenagem.

O Santa Maria é um lugar que, no visual, traz toda a beleza das flores e, no trabalho realizado, faz “florescer” conhecimentos e aprendizados na vida dos alunos, professores e familiares.

Trabalhamos com o significado da letra da música, relacionando-a ao momento de isolamento social em que estamos vivendo e a importância das famílias e escola estarem juntas, com o olhar atento às necessidades emocionais das crianças frente à nova realidade.

A capacidade de adaptação de toda a comunidade escolar e das crianças ao novo desafio, as muitas aprendizagens adquiridas e as novas habilidades desenvolvidas foram foco das reflexões.

“Redescobrimos” – ou quem sabe – “descobrimos” este novo espaço de comunicação entre escola e família. Quem diria que no momento de distanciamento encontramos uma aproximação tão grande!

Nunca conversamos tanto quanto hoje. Dividimos espaços de atuação – professores dentro de casa, pais dentro da escola e crianças acolhidas e assistidas por todos! Nada do que foi conquistado até o momento seria possível se não nos comunicássemos tanto quanto fazemos. Que esta conquista nunca mais se perca!

A união e colaboração são pilares de sustentação para enfrentarmos o novo e vencermos os desafios indo sempre além, valorizando as conquistas e a superação.

Pode o “inverno” chegar, mas juntos sempre colheremos as flores na “primavera” da nossa caminhada!