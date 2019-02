Acolher, conviver e aprender

Autoria: Adriana Francatto e Cleber Teodoro P. da Silva

Mais um ano letivo se inicia. Um novo começo, uma nova etapa a ser percorrida. Novas histórias, novas experiências, novas emoções!

Aqui no Colégio Santa Maria, pensamos em várias atividades de acolhimento para que todos sintam-se queridos, respeitados e desenvolvam suas potencialidades com alegria e segurança.

Atividades, brincadeiras e jogos foram elaborados de maneira interdisciplinar com o objetivo de observar e conhecer cada aluno e desenvolver o relacionamento interpessoal.

Na aula de Música, os alunos apresentaram-se corporalmente através de uma brincadeira com bambolês. Esta brincadeira trabalhou a divisão dos nomes em sílabas, colaborando com atividades de Língua Portuguesa.

Em seguida, escutamos atentamente a canção Vambora (Palavra Cantada) e alguns questionamentos foram levantados pela professora, como: O compositor fala de uma viagem nesta canção. Onde ele foi passear? O que viu pelo caminho? Como ele foi?

Os alunos selecionaram sons e movimentos corporais que apareciam na canção e que respondiam às questões acima e, em seguida, reproduziram os movimentos e os sons usando os bambolês como volantes de carros.

Nessa abordagem interdisciplinar, nas primeiras aulas de Educação Física com os alunos do 2º ano, utilizamos de algumas brincadeiras de roda cantada onde os movimentos de reconhecimento das partes de seu corpo foram evidenciados através do ritmo, da musicalidade, do equilíbrio, da localização espacial, da linguagem oral e da memória. A atividade de acolhimento e integração foi realizada com o objetivo de despertar o sentimento de pertencimento ao novo grupo, ressaltando a importância de conhecer novos colegas e fazer novas amizades.

“Estou gostando muito das aulas do 2º ano, pois além de fazer novos amigos, quando a gente brinca junto pode aprender mais”, disse a aluna Beatriz Piva.

“Está divertido e bem legal, porque estou aprendendo coisas que eu não sabia e eu gosto muito de aprender coisas novas. Eu gostei muita minha turma”, comentou Lucca Bueno.

“Eu desejo ter um ano feliz como eu estou agora nos primeiros dias de aula”, resumiu Gabriela Ishizaka.

Através das linguagens oral, corporal e musical, nas semanas iniciais o foco foi envolver os alunos em atividades corporais e lúdicas criando convivências harmoniosas, vínculos afetivos e autoconfiança, ingredientes indispensáveis para iniciar uma nova etapa da aprendizagem.