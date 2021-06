Ação e engajamento em tempos de pandemia

O Novo Ensino Médio do Colégio Santa Maria foi pensado a partir da articulação entre prática, flexibilidade e profundidade no ensino integral. Os alunos e alunas que ingressarem nessa etapa podem escolher uma das três áreas da ciência para aprofundar seus estudos e viabilizar projetos de intervenção social.

Na área das Ciências Humanas, durante a 1ª série, foi privilegiado um recorte que parte do que é mais fundamental em direção ao mais complexo. Assim, o tema “Brasil” foi escolhido como ponto de partida para entender a construção da própria identidade e como referência para as diversas unidades curriculares da série.

Como a conexão com a realidade dos alunos e alunas é uma das premissas do Colégio, a proposta da área para intervenção na realidade convida a todos a pensar estratégias de engajamento e ação direta. No entanto, em virtude do contexto da pandemia, as atividades externas foram suspensas e nos deparamos com um problema: como agir sem poder interagir fisicamente com o outro?

Uma questão, que a um adulto pode parecer complexa, foi facilmente respondida pelos estudantes: o uso das redes sociais como ferramenta de pensamento, discussão e transformação!

Articulando o tema eixo da série, com a proposta de ação, foi criado o P.E.I.C – Projeto de Estudos Indígenas na Contemporaneidade com uma página no Instagram (P.E.I.C CSM), que busca jogar luz aos problemas enfrentados pelas populações indígenas atualmente. A proposta entende que um dos obstáculos para a plena realização dos direitos indígenas – previstos em lei – passa pelo conhecimento e mobilização da sociedade em torno da pauta.

Grupo de estudos e rede social foi a estratégia desenvolvida para compreender conceitos fundamentais das Ciências Sociais como direito, diversidade e política, por exemplo. Mas também foi a maneira encontrada para expandir os saberes adquiridos tendo como perspectiva a tomada de consciência e de decisão formulada por alunos e alunas engajados e atuantes nos problemas sociais.