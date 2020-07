A vida pelas letras

Por: Pedro Moisés de Carvalho

A quarentena nos ensinou muitas coisas. Uma delas foi a importância de nos expressarmos, buscando contribuir para a superação da dor alheia. Ou por intermédio de meios utilizados para alimentar a esperança em um futuro melhor.

Ao longo do tempo, a humanidade produziu grandes narrativas para transmitir o conhecimento adquirido durante episódios marcantes produzidos pela ação humana, pela força da natureza ou pela “intervenção divina”. Cientes disso, os alunos do 7º ano do Santa Maria foram convidados a relatar suas impressões sobre o momento pelo qual estamos passando, sobretudo a partir dos impactos gerados na sociedade pela Covid-19. Muitos optaram por declamar suas ideias, transformando emoções e sentimentos em “letras vivas”, capazes não apenas de traduzir ideias, mas também de alimentar “almas sedentas de vida nova”. Segue trecho de uma dessas produções:

Mais que isolamento, parece uma tristeza

Doença que leva muitos pela fraqueza

Sem abraço na quarentena

Se houver consciência de sociedade justa e plena

Se possível, na sua casa tem que estar

Para poder abraçar e cuidar, daquele que ainda quer a vida

Vida que segue para os que ficam e saudade eterna dos que vão

Que partem sozinhos e com solidão

Amanhã melhorará a vida e voltaremos à rotina

Não esqueceremos da dor nos momentos que passaram

Ficarão as lembranças que nos permearam

E a alegria das vidas que ficaram.

Felipe Barsotti (7ºD)