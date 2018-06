A rotina dos auxiliares dos Extracurriculares

Autoria: Lucas Andrade e Felipe Fernandes

A rotina dos auxiliares no departamento extracurricular do Santa Maria exige muita responsabilidade desde o período da manhã, quando acontece a pré-organização de nossas ações que ocorrem com o início dos cursos às 10h15, até às 20h, encerramento das nossas atividades de supervisão.

Iniciamos o atendimento no setor na parte administrativa a partir das 8h30; recebemos informações prévias dos responsáveis, como por exemplo, para uma possível saída do Colégio com pessoas diferentes ou até mesmo emergências repentinas. Em nossa agenda verificamos se o aluno que tem atividade extracurricular terá recuperação paralela, apoio pedagógico ou saídas diferenciadas. Enviamos também informações para cada setor do colégio trazendo as mudanças de nossos alunos, como início ou cancelamento em cursos e até mesmo jogos amistosos que realizamos dentro ou fora da escola. A comunicação para nós é essencial.

A melhoria do auxílio que oferecemos para as crianças é possível através desta nossa experiência vivida diariamente, assim como as observações das aulas que acompanhamos e nas quais elaboramos relatórios do que assistimos e relatamos por escrito o objetivo da aula, como as crianças adquirem as aprendizagens e como cada professor é específico na sua conduta. Este material serve para que tenhamos conhecimento da prática das aulas com informações precisas às famílias que nos perguntam sobre como elas ocorrem, pois não é possível falar sobre o que não conhecemos.

Levando em conta que todo funcionário do Colégio Santa Maria é um educador, estamos atentos à postura dos alunos já que raramente são abordados dentro de uma sala de aula, pois nossa rotina envolve os traslados dos alunos em diferentes espaços. O momento do dia mais movimentado é o almoço, em que acompanhamos os alunos de 2º ao 5º ano (em média 120 crianças ao dia) no refeitório principal. Nosso olhar é para que as crianças se alimentem adequadamente, já que após o almoço ficarão mais tempo para realizar as atividades.

Um dos desafios do nosso trabalho é aprender a lidar com o novo, pois como as inscrições dos cursos Extracurriculares são de duração anual, e não existe a possibilidade de rematrícula automática, estamos em constante aprendizagem, nos adaptando aos novos grupos. Por outro lado, temos uma relação muito próxima com muitos alunos que estão conosco desde o Pré e já estão no Fundamental II, criando assim um vínculo sadio e de confiança.

Todo auxiliar do extracurricular se torna uma peça versátil, na rotina e no cuidado com os alunos, pois cada um tem contato com diferentes faixas etárias e personalidades, seja de alunos ou de pais, mães e responsáveis.

Em nossa rotina também avaliamos nosso trabalho semanalmente na reunião de equipe e todas as questões que precisam ser discutidas, pensando em que aspectos podemos sempre melhorar em busca de nossa excelência.

Ao final do dia pensamos no quanto é gratificante estar presente na vida das crianças e jovens ajudando-os a sentirem-se seguros e à vontade neste ambiente escolar em que tanto aprendem com a educação integral que o Colégio Santa Maria oferece.