A ressurreição da vida

Autoria: Pedro Moisés

Todos os anos, pensamos nosso projeto no Santa Maria levando em consideração o tema reflexivo proposto pela Campanha da Fraternidade, e nesse ano não foi diferente. A violência, nas suas mais variadas formas foi o escolhido para 2018 e, pensando nisso, chegamos à conclusão que não haveria tema mais adequado em função do momento atual que estamos vivendo de perto ou entrando em contato, através das notícias vinculadas pelos meios de comunicação.

Embora tenhamos todo o ano para promover e apoiar ações que fomentem a fraternidade, em detrimento da violência, o período que compreende a Semana Santa será para nós de fundamental importância, pois ao acompanharmos Jesus até o Calvário, perceberemos que a violência é um fenômeno social antigo, presente, sobretudo, quando há desrespeito à dignidade e aos direitos da pessoa.

Jesus fez questão de consolar as vítimas da violência, e isso fez com que ele também fosse condenado à morte. A cruz era uma morte escandalosa, mesmo para os padrões romanos, pois era reservada para os criminosos mais cruéis. Contudo, o pior sentimento daqueles que são violentos fez com que eles desconsiderassem isso e condenassem um justo, sem que “fosse encontrado nele mal algum”.

Hoje são outros inocentes que perdem suas vidas, vítimas de balas perdidas, ou por estarem no lugar errado, na hora errada. Pensando nos índices oficiais, poderíamos acrescentar a esses motivos, por exemplo, o fato de terem nascido pessoas pobres e viverem nas periferias.

No entanto, esse retrato cruel da realidade não deve nos atemorizar. Pelo contrário, é preciso que mantenhamos a esperança na ressurreição. Os bons ainda são a grande maioria. Pelas palavras e obras sabemos que eles existem, por isso precisamos nos unir a eles para que uma nova sociedade, pautada no direito e na justiça, comece a nascer. Esse é o sonho que queremos compartilhar com nossos alunos e alunas nas aulas de Ensino Religioso durante o ano que estamos iniciando. Que juntos possamos transformar esse sonho em realidade.