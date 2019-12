Autoria – Adriana Francato

Os alunos do 2º ano do Fundamental do Santa Maria, a partir da leitura do livro “A orquestra dos músicos de Bremen”, de Jonas Ribeiro, participaram de um projeto interdisciplinar envolvendo, Música, Língua Portuguesa, Ciências e Artes.

A instigante leitura deste livro suscitou o interesse dos alunos pelo conto original “Os Músicos de Bremen”, escrito pelos irmãos Grimm, e pela adaptação teatral traduzida por Chico Buarque, “Os Saltimbancos”. Nela, existem várias canções relacionadas aos personagens, que foram trabalhadas musicalmente com os alunos. O tema do livro despertou o interesse dos pequenos pelos instrumentos da orquestra e por instrumentos usados na música popular, como a bateria, por exemplo. Foram explorados também instrumentos feitos com materiais recicláveis e com materiais da natureza, como bambu, madeira e cabaça, usados na criação sonora.

Em Língua Portuguesa, além de estimular a leitura e a ampliação de vocabulário, os textos foram usados em atividades de compreensão de texto.

Em Ciências, trabalhou-se a importância do meio ambiente e da preservação da natureza. Em Artes, o enfoque foi dado à representação da natureza observada no nosso Colégio e também no caminho a Bremen.

Além disso, o trabalho com valores permeou todo o projeto: a importância da cooperação, da ajuda mútua, o respeito às diferenças e ao idoso.

O trabalho culminou na realização de uma peça teatral com adaptação livre dos textos acima relatados, denominada “ Os Músicos de Bremen”, na qual os alunos encenaram, dançaram, cantaram, tocaram e se movimentaram pelo palco com muita leveza, harmonia e vivacidade.

O resultado foi emocionante e envolvente, como pode ser observado na fala da aluna Gabriela Neves, do 2º ano C: “Eu achei que foi muito legal, todos os personagens fizeram muito bem seus papéis e os narradores também. A parte do pega-pega foi espetacular. Eu e minha família adoramos!”