A Matemática no cotidiano

Autoria: Lara Helena Pecora

O letramento matemático ocorre por meio de um trabalho que estimula a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos. A base do trabalho é potencializar habilidades como comparar, classificar, identificar, descrever, estimar, reconhecer, nomear, medir, construir, compor, entre outras, pois elas alavancarão cada vez mais o raciocínio lógico.

O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem, com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática.

É por oferecer essa possibilidade de vivenciar situações reais, que ela se torna tão interessante aos olhos dos nossos alunos. Dessa forma, no 2º ano do Fundamental do Santa Maria, quando trabalhamos um gráfico de barras, propomos a identificação de um padrão em uma sequência, exploramos resolução de uma situação-problema ou até relacionamos objetos do mundo físico, partindo de situações reais.

Paralelamente, adotamos como estratégia a utilização de jogos que oferecem aos alunos a possibilidade de buscar soluções e caminhos diferentes para aplicar os conhecimentos. Eles estimulam a investigação, desenvolvem a criatividade e são muito prazerosos.

Assim, é possível desafiá-los e convidá-los a enxergar a presença e a importância da Matemática no dia a dia, tornando-a cada vez mais significativa e interessante.