A importância da pesquisa escolar

Autoria: Tauany Pazini

A Biblioteca Pe. Moreau do Colégio Santa Maria exerce a função de apoio ao ensino-aprendizagem trabalhando em parceria com o pedagógico. Além de visar o incentivo à leitura, através das aulas de biblioteca e oferecendo um vasto acervo literário, possui também a função de auxiliar nas pesquisas escolares e aprofundamento do que é visto em sala de aula.

Por esse motivo, desde a Educação Infantil, a Biblioteca oferece materiais de apoio às pesquisas sobre temas que estão sendo trabalhados com os alunos para que eles aprendam que, além de livros de literatura, o espaço fornece também livros informativos.

Iniciamos o ano letivo com a turma do Pré A visitando a Biblioteca Pe. Moreau para realizar uma pesquisa sobre Cobras, tema que está sendo trabalhado em sala de aula. Diversos livros foram disponibilizados aos alunos para que buscassem novas informações e imagens de diferentes espécies de cobras.

Após folhearem os livros, a professora formou uma roda para que as crianças pudessem compartilhar as novas informações que descobriram e para que escolhessem quais livros levariam emprestados para continuar a pesquisa em sala.

Com o advento da Internet, muitas informações falsas e de pouca qualidade são compartilhadas na rede, misturando-se com a riqueza de informações que podemos obter em sites confiáveis. Essa grande quantidade de informação às vezes dificulta as pesquisas escolares, deste modo, é importante que as crianças aprendam desde cedo que os livros trazem informações de confiança, que foram publicadas após passarem por uma equipe técnica de avaliação desse conteúdo, além de serem protegidas por direitos autorais.

Uma boa pesquisa mescla informações obtidas em diversas plataformas, sejam elas digitais ou físicas. Aprendendo a pesquisar em livros, sites e periódicos, o aluno certamente obterá uma riqueza ainda maior de informações e poderá se tornar um grande pesquisador no futuro.