A eletiva mais desejada no Novo Ensino Médio

Dos 20 cursos eletivos oferecidos pelo Colégio Santa Maria no Novo Ensino Médio, o de Vôlei está com o maior número de alunas e alunos inscritos. Distribuídos em três turmas, 90 estudantes se encontram duas vezes por semana para disputar o jogo. Cada grupo tem uma aula semanal de 75 minutos, formando times masculino, feminino e misto.

Além da disposição para jogar, o que não falta é o desejo de interagir. “O que está acontecendo é incrível. Os alunos não faltam, chegam mais cedo e até ajudam a montar a rede”, afirma o professor de Educação Física, Zózimo Neto.

“O Vôlei é uma maneira de se conectar, fiz novos amigos este ano”, diz o estudante Felipe Correa, que está na 2ª série do Ensino Médio. Ele acredita que o interesse pela modalidade aumentou por ser um esporte de menor contato, já que o distanciamento foi necessário em razão da pandemia.

Outro fator que atraiu os alunos do Santa Maria para a escolha é que as três séries do segmento se misturam. A estudante Isabela Rezende sempre gostou da modalidade e, desde o ano passado, já estava inscrita na eletiva quando as escolas retomaram as aulas presenciais. “Volto para a sala de aula depois do jogo com mais energia e concentração. Sem contar que é muito bom interagir com colegas de outras classes”, afirma.

“O ambiente é mais animador, diferente do que estávamos acostumados. É a primeira vez que a gente pôde ter o esporte como opção”, explica o estudante Felipe Gonçalves, da 3ª série.