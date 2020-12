A cultura corporal como forma de estimular atividades físicas

Autoria – José Ricardo Rik do Val

Os conhecimentos presentes no campo da área das Linguagens e suas Tecnologias são instrumentos de formação de identidades e subjetividades que podem externar potencialidades e ampliar possibilidades de escolhas futuras entre os estudantes.

Nesse sentido, o mural do 3º ano chamado “Estilo de vida ativo: pilar fundamental da Educação Física Escolar” buscou valorizar a prática de atividades físicas expondo imagens individuais, para além dos muros da escola. O acervo contém cenas de práticas de jogos, brincadeiras e modalidades esportivas e tantas outras que possuem um critério comum: expressar a fruição do estilo ativo de viver, contribuindo com a II Semana de Educação Física do Colégio Santa Maria em 2020.

Dessa forma, ao pensarmos em Linguagem, mais precisamente em Linguagem Corporal, temos um acervo vasto de possibilidades a ser proposto por meio de práticas e reflexões, desde a expressão corporal ao desenvolvimento corporal de capacidades físicas durante a educação escolar.

O projeto escolar que oferecer espaço às propostas coletivas, como jogos de movimentos e criação, assim como à experimentação das potencialidades individuais está num caminho fértil rumo a uma formação nova, ampla e significativa para seus alunos.

Veja o mural aqui: https://padlet.com/padlets/mfhjk2xz3tt7pazw