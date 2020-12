A criança e a natureza

Autoria – Elizabeth Nishiyama Muniz

“Tocar e investigar é a única maneira de compreender o mundo” – Anna Marie Holm

Vivenciar, explorar, perceber e sentir são ações que as crianças fazem espontaneamente e, assim, estabelecem relações com o meio em que vivem e adquirem novas aprendizagens. Dessa forma, o brincar com a natureza possibilita, entre outras habilidades, a criação, a relação com o inédito e gestos do brincar que revelam narrativas. Traduz a sensibilidade potente das crianças em múltiplas linguagens e expressões ligadas às percepções que têm sobre o mundo.

Na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, as crianças estão continuamente em contato com a natureza, realizando investigações pelo parque, campo gramado, praça da amizade e trilhas do bosque. Neste viés, proporcionamos interações com a natureza que permitem estabelecer relações de pertencimento, identidade e protagonismo que, por sua vez, possibilitam o aprender com o coração – enxergando, tocando, escutando, dialogando, olhando para o outro e para a natureza, sentindo, contemplando.

A natureza é um convite a vivenciar o ciclo da vida, as diversas materialidades e o pulsar de cada transformação. Experiência que passa pelo corpo, formando memórias únicas. “É um intimar para conhecer, pertencer, fazer parte, estar junto daquilo que a constitui como pessoa”, segundo Gandhy Piorski.