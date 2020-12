A Biblioteca e as aventuras na Terra do Nunca!

Autoria – Tauany Pazini

Sem dúvida nenhuma, 2020 foi o ano da reinvenção. E nós, da equipe da Biblioteca, criamos, recriamos e adaptamos as histórias e as formas de produzi-las para enviar aos nossos leitores.

Para finalizar as aulas de Biblioteca deste ano letivo, escolhemos o clássico Peter Pan, do autor J. M. Barrie, e produzimos uma contação divertida, por meio de um filme. A produção teve recursos de figurino, cenário e equipamentos próprios, além da participação de toda a equipe.

A história foi selecionada com o intuito de despertar e alimentar em nossos leitores o gosto pelos clássicos da Literatura Infantil, assim como compreender a importância da imaginação, dos sonhos e da fantasia na vida da criança e de todos nós.

No texto, o autor ressalta a capacidade que a criança tem de sonhar, imaginar e se aventurar em um mundo novo e desconhecido. Mostra também a beleza e a importância de cultivar e manter viva a criança que existe dentro de cada um de nós.

Assim como em tantas outras aventuras que vivemos em 2020, por meio das histórias que contamos aqui na Biblioteca do Santa Maria, essa foi extremamente prazerosa e divertida. No entanto, a recompensa vem mesmo é na fala de agradecimento, no sorriso e nos comentários dos nossos maiores analistas, aqueles a quem nos dedicamos e que nos inspiram a acreditar que dias melhores virão: nossos alunos!

A todos, nossos sinceros agradecimentos e desejos de um feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e mais histórias incríveis!

Assista ao vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=HBKpimLqgKM&t=1s