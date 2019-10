“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível” – Leonardo da Vinci

Autoria: Alessandra Gomes

Na Semana Pe Moreau deste ano, os alunos do 5° ano do Santa Maria prepararam um teatro musicado, contando parte da vida de Leonardo da Vinci. “Em homenagem aos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, os alunos desenvolveram, nas aulas de Música, Inglês, Ciências, Matemática e Português, estudos sobre “Da Vinci e a incrível trajetória do Mago do Conhecimento”, disseram com entusiasmo os alunos apresentadores.

Nessas diferentes linguagens foi revelado o quanto a natureza inspirou este grande artista em suas criações. Foi uma linda viagem no tempo e no conhecimento, capaz de informar e emocionar a todos que assistiram às apresentações.

O envolvimento dos alunos ensaiando textos, memorizando falas, tocando flauta, decorando as letras das músicas, treinando o canto em inglês e português resultou em um espetáculo que ficará guardado no coração deles, de seus familiares e de todos que assistiram a essa apresentação de pura alegria, talento e paixão.

Foram protagonistas do começo ao fim! Diferentes habilidades foram trabalhadas, como coordenação motora no exercício da flauta, memorização, escuta, sincronismo na execução das músicas, prontidão, utilização do espaço, projeção de voz, expressão e postura de artista com presença de palco. Um resultado que mostra a grandeza dos alunos diante de um desafio. Sim, desafio, pois o repertório exigia muita dedicação, com um grau de dificuldade considerável, mas estimulante e próprio do universo musical deles.

As músicas em inglês foram executadas com uma empolgação contagiante, e eles apresentaram com competência e propriedade o domínio do idioma. A música é uma linguagem que parte do coração e alcança corações.

Parabéns alunos do 5° ano! Cumpriram o papel de artistas, músicos com excelência e recontaram, com grandeza, nas diferentes linguagens artísticas, a história do grande e admirável gênio Leonardo da Vinci, que sempre valorizou e se dedicou ao mundo das artes e da expressão! Essa vivência foi significativa para os alunos e permanecerá na memória afetiva de cada um.