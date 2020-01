A aprendizagem significativa na aula de Artes Visuais

Autoria: Ana Angélica Cardoso Machado Castilho

Os alunos do 4º ano do Santa Maria fizeram uma pintura em tela que teve como intencionalidade valorizar a criação individual das crianças. Para um melhor aprendizado do trabalho, favoreci um ambiente agradável e organizado às crianças em sala de aula.

Parti dos conhecimentos prévios dos alunos para iniciar o trabalho, e através das conexões com novos aprendizados em relação aos elementos formais: tonalidades, texturas, planos e profundidades presentes em seus trabalhos anteriores, e da apreciação de paisagens de artistas variados, em especial Claude Monet, foi possível a Criação de Pinturas de Paisagens.

As crianças criaram levando em consideração seus próprios interesses ao realizar a composição, e traçar sua própria trajetória na maneira de aplicar tonalidades, texturas e profundidade.

Foi importante, também, as trocas de ideias entre alunos e a observação de tonalidades de árvores do Colégio, fora da sala de aula, facilitando um ambiente agradável e de aprendizado no ateliê de Arte.

Ao favorecer uma aprendizagem ativa e dinâmica às crianças, confiando em suas capacidades, foi possível que construíssem o seu próprio conhecimento tornando a aprendizagem significativa e importante para o seu conhecimento.