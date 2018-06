A APRENDIZAGEM POR MEIO DO CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

A dimensão corporal é parte integrante da experiência humana e da cultura. Portanto, mais do que um deslocamento do corpo no espaço, o movimento constitui-se como uma linguagem. Por meio do corpo e do movimento, a criança interage e se comunica. Conhece mais sobre si, sobre o outro e o mundo que a cerca. Expressa sentimentos, emoções e pensamentos, aprimorando gestos e posturas corporais.

Pensando nisto, na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, planejamos vivências diárias entre elas – jogos, brincadeiras de roda e atividades com diferentes materiais e espaços, garantindo às crianças múltiplas possibilidades para explorar, conhecer, aprender, interagir e se comunicar por meio do corpo e do movimento.

No Jardim I B caixas de papelão transformaram-se em carros, túneis, castelos, casas, camas, cinema e barcos. Nestes momentos de jogo simbólico as crianças conversam entre si, brincam, buscam estratégias para a resolução de problemas e conhecem diferentes propriedades das caixas (cor, texturas, formas e tamanhos). Ao segurar, movimentar, enfileirar, empilhar, entrar e sair das caixas exploram gestos e movimentos, noções matemáticas e espaciais.

Em outros momentos, enquanto cantam e brincam com divertidas cantigas de roda, do repertório cultural infantil, experimentam e interpretam gestos e movimentos. Interagem entre si e desenvolvem a expressão oral, a percepção auditiva, o ritmo, o equilíbrio e diferentes maneiras de se deslocarem pelo espaço. Entre as cantigas de roda preferidas do grupo estão Bambu tirabu, Caranguejo não é peixe, Ciranda cirandinha, De abóbora faz melão e O pião entrou na roda.

O parque também é um espaço de interação e repleto de possibilidades para novas aprendizagens. No escorregador, gangorras, balanços, casinha e na areia as crianças percebem e exploram as potencialidades e limites do próprio corpo em relação à força, equilíbrio, flexibilidade e resistência. Aprimoram seus movimentos e se posicionam no espaço e em relação aos objetos.

Estas são somente algumas vivências planejadas por nós professoras do Jardim I, porém trazem aspectos relevantes considerando a integração de diferentes linguagens, o brincar e a criança como protagonista no processo de aprendizagem.