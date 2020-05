Reader: Wheels by Rob Sved

Autoria: Olga Regina

Sabemos que a leitura em inglês é uma das mais efetivas maneiras para potencializar o desenvolvimento das habilidades linguísticas. Com ela, a criança expande a capacidade de concentração e a memória, exercita o cérebro e o pensamento crítico, constrói competências de leitura e escrita, além de ampliar seu repertório de mundo e dar asas à imaginação.

Tendo todos estes benefícios em vista, a turma do 4º ano do Santa Maria foi desafiada a fazer a leitura do livro “Wheels”, de Rob Sved, da editora Oxford.

Com o distanciamento imposto a todos nós, abriu-se ainda um novo desafio a percorrer. Como fazer com que esta atividade fosse significativa mesmo a distância? Eis o nosso desafio!

A partir de uma “wheel”, muitas experiências foram compartilhadas e um percurso rico de aprendizagem da língua inglesa vivido.

Vamos a ele…

Primeiramente, os alunos assistiram a uma gravação da história do livro contada por meio de uma videoaula. Desta maneira, os grupos poderiam acompanhar a leitura enquanto ouviam a narração.

Ao terminarem a leitura, realizaram atividades contidas no próprio livro a fim de ampliar o repertório e, ao mesmo tempo, garantir o entendimento da leitura, dos sentidos do texto. Outra dica sugerida foi a indicação do uso do dicionário de figuras que o próprio livro traz para o esclarecimento de dúvidas a respeito do significado das palavras.

A partir daí, os alunos foram desafiados a lembrarem de rodas que já avistaram em passeios realizados ou a fazerem um trabalho investigativo na própria residência, procurando possíveis rodas no local. As respostas foram as mais variadas possíveis, como rodinhas em mochilas, relógios, brinquedos, entre outros.

Para além das atividades do livro e levando-se em conta o momento que vivemos, foi proposto aos grupos a ampliação do olhar e a oportunidade de tornar o momento ainda mais significativo.

Assim, como tarefa opcional, os alunos participaram de uma atividade lúdica para se apropriarem ainda mais de suas aprendizagens em inglês: poderiam imprimir ou criar suas próprias rodas divididas como fatias de pizza e em cada fatia escolheriam seis sugestões de ações ou ideias para colocar em prática, sobretudo com os membros da família. As sugestões seguiam desde algumas brincadeiras ou gestos de carinho até a uma distribuição melhor de tarefas do dia a dia. Para isto, teriam apenas que segurar um clips de papel com um lápis e bater o dedo no clips, fazê-lo rodar como se fosse uma roleta e deixar a sorte escolher a tarefa do dia!

Como referência, foram apresentadas as seguintes possibilidades:

You have an extra bedtime story (Você tem um tempo extra de contação de histórias na hora de dormir)

You can eat an extra dessert (Você pode comer uma sobremesa extra)

You choose a movie night with your Family (Você escolhe um filme à noite para assistir com a família)

You make your bed (Você faz a sua cama)

You help with the dishes (Você ajuda na louça)

You tidy your bedroom (Você limpa e organiza seu quarto)

You have 30 minutes with your mom and dad (Você tem 30 minutos junto com sua mãe e seu pai)

Hug your mom and dad for 2 minutes! (Abrace sua mãe e seu pai por 2 minutos)

Do some physical exercises (Faça alguns exercícios físicos)

Have breakfast in bed (Você tem o café da manhã na cama)

Algumas crianças registraram esses momentos. Mais do que aprender o inglês, os alunos tiveram condições de entender o funcionamento e uso da língua em uma situação real de comunicação e interação. Uma vivência rica para construir habilidades linguísticas e, especialmente, momentos importantes na memória escolar de nossos alunos!