Trabalho em conjunto

Autoria: Lucilene Silverio

Neste ano, o Projeto do 9º ano do Colégio Santa Maria está centrado no tema “A cidadania com o movimento de construção coletiva” e o foco do trabalho está fundamentado na Campanha da Fraternidade, cujo tema é ”Fraternidade e Superação da Violência”. No 1º bimestre foi proposto aos alunos discussão sobre “Violência Contra a Mulher”.

Os alunos foram desafiados a refletir e realizar trabalhos sobre o tema em questão. O componente de Matemática planejou uma atividade interdisciplinar sobre o tema, ampliando e trabalhando habilidades específicas de outros componentes. Após a apresentação da proposta, os alunos elaboraram questões de múltipla escolha para serem utilizadas posteriormente em entrevistas realizadas com mulheres acima de 18 anos. A seguir, os dados foram tabulados e transformados em gráficos e tabelas e construídos à mão.

Após correção matemática, a sequência do trabalho consistiu em escrever uma reportagem sobre o tema, relatando a pesquisa estatística e anexando os gráficos e as tabelas.

O material produzido irá compor uma revista que está sendo construída com outros componentes, sob a supervisão da área de Língua Portuguesa do 9º ano, utilizando como recurso o programa Canvas, cujo uso foi introduzido no laboratório de informática, na aula de Métodos de Estudo.

O mais interessante na atividade foi, ao discutir o trabalho realizado, observar, nos comentários dos alunos, a aplicação de uma avaliação formativa, em que puderam fornecer informações sobre a compreensão de diferentes temas, o raciocínio desenvolvido para a elaboração do trabalho e a aplicação do conhecimento adquirido.