Autoria: Tauany Pazini

Aconteceu nos dias 13,14 e 15 de setembro, durante a Semana da Literatura, a 33ª Feira de Livros, como parte das comemorações dos 70 anos do Colégio Santa Maria.

Este ano o tema escolhido foi “Semana da Literatura: 70 anos contando histórias…”. Para abrilhantar o evento, toda a decoração foi pensada de forma a resgatar os melhores livros, personagens e clássicos da literatura universal das últimas sete décadas.

Os primeiros a mergulhar no universo maravilhoso da Literatura foram os alunos da Educação Infantil ao Fundamental II, que visitaram a feira acompanhados de seus professores, e puderam aproveitar o momento apreciando obras diversificadas de mais de 100 editoras.

A tradicional Feira de Livros do Colégio Santa Maria apresentou ainda uma interessante novidade. O Espaço Jovem, inaugurado este ano para os alunos do Fundamental II, foi uma atração à parte. A área foi preparada com obras especialmente selecionadas ao público juvenil, contando ainda com a presença de ilustradores da Marvel e DC Comics – Aparecido Fernandes Norberto (Cidão) e José Wilson Magalhães – e uma cosplay da personagem Irene, do livro “A biblioteca invisível”.

O ápice do evento aconteceu no sábado,15, momento em que a Feira de Livros é aberta ao público. E assim como nos outros anos, o evento encantou a todos com as atrações e atividades propostas. Além das quatro livrarias participantes (Casa de Livros, Livros Fácil, Loyola e Distribuidora Casa de Livros), a feira recebeu uma oficina de jogos da Devir Editora, uma oficina de Mangás com caricaturistas, uma oficina da Cola Pritt, um estande da Panini e sessão de autógrafos com o autor Luiz Carlos Sales, que lançou seu novo livro “Retalhos” em parceria com os ilustradores Wilson e Cidão.

A Feira de Livros tem como principal objetivo reunir toda a comunidade do Santa Maria em prol da valorização da leitura, da imaginação, da fantasia, do encantamento e do conhecimento transmitido através dos livros e também pretende compartilhar tudo isso a um número cada vez maior de pessoas!