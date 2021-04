Escola – um lugar ao sol!

Maria Zélia Dias Miceli

Sabe-se que as escolas inovadoras procuram, hoje, desenvolver as metodologias ativas, por considerarem a inteligência em todos os aspectos, não somente o acadêmico, mas também o social, emocional e comportamental.

Tais metodologias colocam os alunos em contato com as habilidades do futuro, devido a suas participações ativas. São elas: pensamento crítico e aprendizagem ativa; criatividade e originalidade; resolução de problemas complexos; flexibilidade cognitiva; inteligência emocional; trabalho em equipe; gestão de pessoas; negociação; tomada de decisões e orientação a serviços.

Vários estudos apontam que os alunos assimilam melhor os conteúdos estudados por meio da prática, tornando mais consolidada a aprendizagem. Os métodos ativos são os que apresentam melhor resultado quanto à aquisição de conhecimento e consolidação da aprendizagem. Dessa forma, preparam os alunos para desenvolverem seus projetos de vida tanto naquilo que eles querem ser quanto o que eles vão fazer em certos momentos de suas vidas.

O projeto de vida na escola faz parte da metodologia de projetos, de aprendizagem ativa de valores, competências para que cada estudante encontre relevância, sentido e propósito no seu processo de aprender e o integre dentro das suas vivências, reflexões, consciência, visão de mundo. A colaboração dos pais é fundamental para o sucesso da escola nesta visão de um currículo personalizado, baseado em projetos, com o eixo no projeto de vida.

Quanto mais avançarmos em conhecimento, valores, competências e práticas de vida, mais ajudaremos nossos alunos a perceberem que eles também podem desenvolver suas próprias trilhas de aprendizagem ao longo das suas vidas.

