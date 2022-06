Cordel da banda larga

Maria Zélia Dias Miceli

Se, por um lado, fica claro que as sociedades contemporâneas vêm sendo moldadas de acordo com as regras da sociedade global, por outro, tenta-se decifrar o papel do homem que se forma e ocupa o seu espaço enquanto cidadão, no mundo sacudido por tantas transformações.

O impacto que a tecnologia vem ano após ano causando no mundo nada mais é que novas formas de aproximar, interligar e até mesmo unificar os povos, não importando idioma, etnia, classe ou faixa etária. O homem descobriu um novo modo de se relacionar com o mundo – a realidade virtual. Por meio de dispositivos que transmitem ao usuário as palavras, as imagens, os sons e as sensações dos mundos simulados, é possível atuar, mover-se e comunicar-se por um computador de forma similar com o que se faz na vida cotidiana. A ideologia do presente contexto reflete um mundo interligado política, social e economicamente, a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC.

No que se refere à educação, deve-se caminhar paralelamente ao desenvolvimento das tecnologias para aplicar, de maneira mais rápida e precisa, o conhecimento científico buscando solucionar os problemas de aprendizagem humana. É a informação a responsável por diversas componentes na sociedade como religião, cultura, ciência, política, economia e muitos outros. Por conta dela, temos mais facilidade de aprendizado. Dessa forma, as tecnologias devem agir diretamente no perfil de nossos educadores e educandos, globalizando o conhecimento e a informação que deixam de ser individuais e passam a ser coletivos.

Sendo assim, as tecnologias e as redes sociais digitais constituem-se como novas formas de poder e de influência na vida contemporânea, afetando a forma como é construída a nossa sociabilidade, os modelos de conhecimento e de acesso à informação e à comunicação.

Portanto, o aumento das tecnologias da comunicação e informação impulsiona ainda mais o processo de mudança comportamental no Brasil e no mundo. Isso acontece porque todos os envolvidos com essas, têm que se adaptarem a elas para se estabelecer no mercado ou na vida de um modo geral. Sendo necessária uma educação para o digital, que proporcione o exercício de uma cidadania digital.

[…]

Criar meu web site

Fazer minha homepage

Com quantos gigabytes

Se faz uma jangada e um barco que veleje

[…]

(Pela internet – Gilberto Gil)

Maria Zélia Dias Miceli é educadora e gestora do eixo de Educação da Liga Solidária (SP)