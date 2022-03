A aprendizagem na via dos projetos 

Maria Zélia Dias Miceli (*)

O que é um Projeto? O projeto tem como finalidade promover o desenvolvimento dos (as) discentes, buscando diversificar os processos de ensino-aprendizagem e sistematizar conhecimentos a partir deles.

Trabalhar com projetos em sala de aula não é nenhuma novidade, no entanto, hoje, o que ocorre é de que forma esses projetos fazem parte da aprendizagem?

Sabe-se que na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as competências socioemocionais estão presentes nas 10 competências gerais desenvolvidas na educação básica. Isso significa que todas as escolas devem contemplar tais competências em sua grade curricular. Diante dessa demanda, a aprendizagem baseada em projetos torna-se um aliado importante.

É comum que o ensino tradicional já não consiga suprir uma demanda de conhecimento para além da sala de aula. Surge uma necessidade cada vez mais urgente de novas maneiras de preparar os alunos para as habilidades exigidas na vida real. Nesse contexto, a aprendizagem baseada em projetos tem ganhado adesão dos educadores.

Um de seus objetivos, enquanto projeto, é o de proporcionar a inter-relação multidisciplinar, interdisciplinar entre professores de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes disciplinas. No entanto, em vez de promover a memorização do aluno e a repetição de informações, oferece a possibilidade, ao estudante, de se engajar de forma profunda nos conteúdos trabalhados, estimulando a curiosidade científica, o protagonismo e a resolução de problemas.

Por ser uma metodologia ativa de ensino, propõe como ferramenta a atividade prática. Ao invés de explicar todos os detalhes de uma atividade, faz com que o aluno participe de ações reais para o desenvolvimento da competência a ser trabalhada, construindo seus conhecimentos e trabalhando de maneira colaborativa, melhorando as interações dentro de seus grupos.

O papel do professor em relação à metodologia de projetos deixa de ser o que transmite informações aos seus alunos e torna-se um mediador das relações de aprendizagem, um orientador que procura ajudar o aluno a encontrar sentido naquilo que está aprendendo. Dessa forma, valorizando o ensino e colocando a aprendizagem como algo a ser construído na interação com o aluno.

Portanto, trabalhar com projetos em sala de aula é um poderoso método de ensino que, com certeza, desenvolverá nos alunos a colaboração, criatividade e outras competências para um futuro de sucesso.

“Nunca tivemos tanta chance de aprender juntos como agora” (José Moran) .

Maria Zélia Dias Miceli é educadora/ Liga Solidária