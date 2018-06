Salesiano sedia finais da Jr. NBA League no Brasil

O Colégio Salesiano Santa Teresinha, em São Paulo, foi palco das finais da temporada 2018 da Jr. NBA League no Brasil, que aconteceram no último sábado, 09 de junho. Assim como nos Estados Unidos, os alunos e convidados puderam assistir a uma competição de altíssimo nível, com a presença do mascote oficial de LA Clippers, Chuck The Condor, e dos dunkers do Portland Trail Blazers.

Disputado pela primeira vez no Brasil, o torneio feminino contou com a equipe de Denver Nuggets, representada pelas alunas do projeto social Recanto Verde Sol, que venceram a Portland Trail Blazers, das estudantes do Colégio Dante Alighieri por 27 a 24. Já no masculino, o Colégio Bandeirantes, campeão em 2017 representando o New Orleans Pelicans, reafirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato, desta vez com a camisa do Miami Heat, derrotando a equipe Washington Wizards, representada pelo Colégio Amorim, por 45 a 27.

Para o coordenador da Escola de Esportes e Danças do Colégio Salesiano Santa Teresinha, Adalberto de Oliveira Barbosa, “o evento contribui para melhora do nível dos alunos e possibilita a vivência de um grande campeonato, patrocinado por uma organização internacional”.

Madrinha da competição, a ex-jogadora campeã mundial em 1994 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, com a seleção brasileira, Alessandra Santos, também marcou presença no Salesiano para prestigiar os alunos e destacou a importância do evento. “Foi bonito demais ver tantos meninos e meninas participando, se empenhando, ver o brilho no olhar deles, mostrando paixão pelo basquete. Estou sentindo algo único, um sentimento especial”, afirmou.

Em sua segunda edição, o torneio promovido pela NBA contou com mais de 600 jovens de 12 a 14 anos (não federados), de 42 escolas particulares, públicas e projetos sociais e foi disputado nos mesmos moldes da liga profissional, com temporada regular, All- Star Game, Playoffs e Finais. A Jr. NBA League é uma plataforma de sucesso em mais de 20 países como Espanha, Sérvia, Rússia, Congo, Itália, Quênia, Turquia, Argentina, México e Inglaterra, entre outros.