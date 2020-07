Salesiano Santa Teresinha teve festa junina online e drive thru 

Tradicional festa de São João foi celebrada nas redes sociais, com quadrilha, decoração e comidas típicas. A comemoração teve, ainda, drive thru junino

Quadrilha, receitas típicas, música e muita alegria! Foi assim que o Salesiano Santa Teresinha celebrou sua primeira festa junina online, com presença virtual confirmada de colaboradores, estudantes e suas famílias, em uma adaptação da tradicional festa de São João. O evento foi transmitido ao vivo no Facebook e no canal do YouTube do Salesiano no final do mês de junho. A iniciativa manteve viva a tradição e promoveu a interação entre escola, alunos e seus familiares, proporcionando boas memórias neste período de isolamento social.

A comemoração contou, também, com um drive thru junino nos dias 1, 2 e 3 de julho, no estacionamento do Colégio, onde foi entregue uma lembrança com mimos temáticos e um cartão da escola para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Os horários foram organizados e divididos por turma, seguindo todos os protocolos de higiene e de segurança. “A ideia foi a de que os alunos pudessem receber o afeto dos professores, mesmo que de longe. É uma faísca de carinho para uma fogueira de amor”, conta a coordenadora Gislene Naxara.

A Festa Junina do Salesiano é um evento importante no calendário do Colégio, que sempre envolve pais, alunos e funcionários, além da comunidade do entorno do colégio. “Por isso não podíamos deixar passar em branco. Seguindo a tendência de lives, promovemos uma festa para as famílias que estão em casa. Mas não foi só isso, todos se envolveram na comemoração”, completa Gislene.

Para garantir o envolvimento de todos, a programação das aulas ganhou toques juninos: professores de educação física, música, inglês, artes, história e tantos outros trabalharam assuntos relacionados com o tema. Os alunos aprenderam sobre as músicas típicas de São João, ensaiaram quadrilhas e até aprenderam a criar suas próprias bandeirinhas, toalhas e decoração típica para a festa”, conta a coordenadora.

Paralelamente, a escola pensou em uma programação especial para as redes sociais, com receitas típicas compartilhadas por chefes renomados, que puderam ser replicadas facilmente em casa, além de posts e quiz sobre os santos juninos, como Santo Antônio, São João e São Pedro.

A live começou com a celebração de uma missa e terminou com a participação especial dos alunos do 3º do Ensino Médio, que resgataram os momentos bons compartilhados por todos em uma homenagem