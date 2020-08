Salesiano Santa Teresinha realiza 1ª Boscolândia on-line

Tradicionalmente, no mês de julho, diversas casas, obras e Colégios salesianos realizam a Boscolândia – projeto que tem inspiração na vida de Dom Bosco, que buscava aprender diversos jogos e brincadeiras para ocupar os amigos e trazer mais alegria para suas vidas e consequentemente deixá-los longe de comportamentos considerados inadequados.

Este ano, o Colégio Salesiano Santa Teresinha realizou uma versão on-line da gincana devido às circunstâncias que enfrentamos por conta do COVID-19. O evento visou levar animação e incentivo ao protagonismo e à liderança dos nossos alunos do 6º ao 8º ano, ao mesmo tempo em que foi um momento de reflexão e cuidado para os professores.

“Foi um momento importante de pausa em meio a tantos desafios. Levamos alegria aos alunos por meio de jogos e brincadeiras e uma possibilidade de reflexão e de uma maior percepção de si aos professores, já que disponibilizamos aos educadores exercícios de atenção plena e respiração guiada”, conta Cristian Silva, coordenador de Pastoral.

“A Boscolândia foi uma ideia bem legal e muito bem executada, quebrando a rotina de aula e com bastante diversão. Os professores e coordenadores estavam bem engajados com as brincadeiras e acabaram influenciando os alunos a participarem também, o que foi bem bom. Acredito que poderiam fazer mais vezes esses tipos de brincadeiras, pois os alunos precisam dessa quebra de rotina para relaxar a mente um pouco, como fazemos com a gincana de Dom Bosco na escola”, diz Lorenzo Ferris Vrechi, aluno do 8º ano.

A ação foi realizada pela plataforma Teams, contou com jogos, brincadeiras, enigmas e músicas, que envolveram alunos e suas famílias.

“Depois de dias intensos, aprendendo a lidar com coisas bem diferentes e com a ausência do ‘olho no olho’, pudemos experimentar a Boscolândia, aquela manhã ficará guardada na memória, aquele dia em que até sentimos dor no maxilar de tanto dar risada, dia de perceber o interesse dos alunos em decifrar um enigma, de ver a alegria ao descobrir o cantor de uma música antiga. Resumindo, o prazer de estarmos mais uma vez juntos com o mesmo intuito: sermos felizes. Tudo organizado com tanto carinho e dedicação que, com certeza, atendeu a um dos lemas de nosso fundador: ‘Que os jovens não sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados’, define Renata Jordão, professora de matemática do 8º ano.