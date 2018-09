Salesiano promove Feira de Universidades e Fórum de Profissões

Eventos acontecem em setembro e reúnem profissionais que vão orientar os alunos na escolha da profissão e faculdade

Em setembro, o Colégio Salesiano Santa Teresinha promove dois grandes eventos voltados para os alunos do Ensino Médio: a Feira de Universidades Internacionais e o Fórum de Profissões, nos dias 25 e 27, respectivamente. O objetivo é levar conhecimento aos jovens, orientá-los na escolha da profissão, além de estimulá-los na busca por cursos no exterior.

Em setembro, o Colégio Salesiano Santa Teresinha promove dois grandes eventos voltados para os alunos do Ensino Médio: a Feira de Universidades Internacionais e o Fórum de Profissões, nos dias 25 e 27, respectivamente. O objetivo é levar conhecimento aos jovens, orientá-los na escolha da profissão, além de estimulá-los na busca por cursos no exterior.

A Feira de Universidades Internacionais, promovida em parceria com o Centro Salesiano de Idiomas, acontece pela primeira vez nas dependências do Colégio e conta com a participação de representantes de diversas universidades do mundo todo como Arizona State University (EUA), Campus France (França, EU Business School Barcelona (Espanha), Education New Zealand (Nova Zelândia), Nuffic Neso (Holanda), entre outros.

Segundo a coordenadora do Centro Salesiano de Idiomas, Penha Gaspar Rodrigues, “a intenção é orientar os alunos sobre os cursos e as inúmeras possibilidades de se estudar no exterior, além de promover o contato com especialistas renomados que podem responder sobre questões práticas e éticas e dilemas, além de tirarem dúvidas e debaterem sobre as vantagens de cursar uma faculdade fora do país”, explica.

Já o 2º Fórum de Profissões, que acontece no dia 27, das 13h20 às 17h30, reúne profissionais dos mais variados setores que ajudarão os participantes a refletirem sobre a sua escolha e abrir os horizontes a respeito de cada profissão, como faixa salarial, área de atuação e dinâmica de trabalho.

Durante o dia, haverá, paralelamente, várias palestras e oficinas, sobre as diversas áreas de atuação como Medicina, Engenharia, Direito, Jornalismo, Arquitetura, Administração, Psicologia, Tecnologia Educacional e Tecnologia da Informação, entre outras. Na ocasião, os estudantes também poderão participar de um teste vocacional, além de conhecer um simulador de avião.

Para Luciano Ishihara Soares de Castro, coordenador pedagógico do Ensino Médio, “a primeira edição foi excelente e essa é uma ótima oportunidade para os estudantes conhecerem o mercado e adquirirem informações para planejaram seu futuro profissional”.