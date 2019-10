Salesiano e a tecnologia!

O Colégio Salesiano Santa Teresinha inaugurou, este ano, dois novos ambientes tecnológicos: o espaço Maker e o Learning. Auxiliando nas aulas, o espaço Maker é utilizado para a realização de projetos hands on, ou seja, os alunos criam seus produtos utilizando-se de ferramentas, máquina de corte à laser, impressoras 3D, entre outros recursos. Já no Learning, os projetos são de metodologias ativas como ensino híbrido, aprendizagem colaborativa, gamificação, etc.

Um dos espaços é equipado com uma impressora 3D, já utilizada em alguns projetos, como por exemplo no “Arquitetos do Passado”, em que os alunos desenvolveram seus feudos no Minecraft e depois estes foram impressos em 3D. O inverso também acontece, ela foi usada para o desenvolvimento de peças para uso dos professores em sala de aula, como células e um néfron.

Em tempos de tecnologia, a escola precisa aliá-la aos estudos. O coordenador de TE do Colégio, Felippe Zancarli, diz que hoje é impossível uma área viver sem a outra, a geração é altamente high tech, imersa em tecnologia e soluções ágeis. Ter um espaço que torna isso possível é primordial. “Basta ver e sentir a reação dos nossos alunos a cada aula nos espaços, melhor do que o sentimento deles é o retorno que os professores têm dado para esses tipos de projetos”, complementa o coordenador.

Ensinar é liderar. Mais do que trazer recursos que estão disponíveis na vida desses jovens, é formá-los, torná-los capazes de adquirir habilidades que o mercado de trabalho hoje exige. “O aluno é o centro do processo e ter esse recurso é totalmente agregador para o aprendizado na escola. Desde que começamos, percebemos que os resultados obtidos são melhores, tanto no desenvolvimento dos alunos, habilidades práticas e socioemocionais como na qualidade dos ‘produtos’ criados por eles”, diz o professor.

Entre os projetos criados pelos alunos dentro dos espaços, estão:

Maker:

Incredible Beasts – Inglês e Arte – 6º ano

Ecossistema e Biomas – Ciências e Geografia – 6º ano

Diário de Viagem – História e Desenho Geométrico – 6º ano

Criação do Mundo – Ensino Religioso – 5º ano

Construindo um pulmão – 4º ano – Integral

Ecossistema no terrário – Biologia – 1ª série

Arqueólogos (dino box + escavação + montagem do dinossauro) – 2º ano

Área de figuras planas – Matemática – 7º ano

Life Hacks – Inglês, Artes, Matemática e Desenho Geométrico – 7º ano

Mundo Maker – Eletivas – 1ª, 2ª e 3ª série

Learning: