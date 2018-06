Salê realiza um dos maiores arraiás da zona norte

O evento contará com sorteio de bicicletas, IPhone e TV

O Colégio Salesiano Santa Teresinha realiza o maior arraiá da Zona Norte de São Paulo, com barracas de comidas típicas e muitas brincadeiras, como pescaria, argola, canaleta, bingo, casa do terror e muito mais. A tradicional festa acontece no dia 23 de junho, das 9h às 18h.

O evento reúne mais de 10 mil pessoas e conta com apresentações de danças juninas ao longo de todo o dia, com a participação dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Haverá, ainda, sorteio de um IPhone 8, uma TV smart 49” e duas bicicletas Caloi.

“Está é uma forma de celebrar todos os santos, além de reunir pais, alunos e todo a comunidade escolar para se divertir e manter viva a cultura popular ”, comenta a diretora pedagógica do Colégio Salesiano Santa Teresinha, Marilda Martins Pereira de Souza.

A festa é aberta ao público e para participar basta adquirir seu convite na tesouraria do Colégio. O ingresso antecipado custa R$20,00, e no dia do evento, o valor será de R$ 30,00.