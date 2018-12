Salê participa do programa NBA Basketball School

Iniciativa ajuda a desenvolver o basquete entre jovens de 9 a 17 anos, com a metodologia utilizada pela liga norte-americana

Que tal aprender basquete com os melhores do mundo? No Colégio Salesiano Santa Teresinha será possível. O colégio foi convidado a integrar o programa NBA Basketball School. Realizado pela liga norte-americana de basquete, o programa tem o objetivo de desenvolver a modalidade entre crianças e jovens de 9 a 17 anos por meio da implementação de núcleos de basquete que empregam a metodologia utilizada pela NBA no mundo inteiro.

A “escola” da NBA é voltada para clubes, entidades ou escolas, como o Colégio Salesiano Santa Teresinha, que já contem com equipes de basquete ou tenham interesse em promover o esporte. Sua atuação ocorre em três níveis: capacitação de professores e técnicos com experts da NBA atuantes no Brasil e nos Estados Unidos, compartilhamento da metodologia de treino utilizada pela liga no mundo inteiro e uso de um uniforme diferenciado, com padrão NBA, que podem ser utilizados em competições ou atividades extracurriculares.

“Fazer parte do programa representa um diferencial importante, melhora a capacitação dos professores e ajuda a incentivar o basquete com a expertise dos campeões mundiais dessa modalidade”, conta Luiz “Pipoca” Alves da Silva Neto, professor de Educação Física e técnico de basquete do Colégio Salesiano Santa Teresinha. “O basquete ainda não tem tanta popularidade entre os alunos como o futebol e outros esportes”.

Podem participar do NBA Basketball School alunos e alunas do terceiro ano do Ensino Fundamental do Colégio, até o último ano do Ensino Médio que estejam matriculados nas aulas de treinamento de basquete (que são uma atividade à parte, fora do horário escolar) e sejam aprovados em uma pré-seleção. Eles representarão o colégio em torneios e competições extracurriculares.

Esta não é a primeira incursão do Colégio Salesiano Santa Teresinha em uma iniciativa da NBA. Desde o ano passado, o colégio participa do jr.nba League, torneio escolar promovido pela liga, tendo inclusive sediado as finais em junho deste ano. Lançado em setembro no Brasil, o NBA Basketball School estará presente nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Dez escolas da capital paulista foram convidadas a participar, incluindo o Colégio Salesiano Santa Teresinha, única escola da Zona Norte a integrar o programa, que também é realizado na Grécia, Índia e Turquia.