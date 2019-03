Papa Francisco responde carta de alunos Salesianos

Estudantes do Ensino Médio do Colégio Salesiano Santa Teresinha enviaram palavras de admiração ao Santo Padre e o presentearam com produtos típicos do Brasil

Os alunos do Colégio Salesiano Santa Teresinha, na capital paulista, enviaram cartas ao Papa Francisco por intermédio do Cardeal Óscar Rodríguez Maradiaga, Arcebispo de Tegucigalpa (Honduras), durante o III Congresso Internacional de Doutrina Social da Igreja (DSI).

No entanto, o que esses adolescentes não esperavam é que a resposta chegaria em tão pouco tempo. A carta, assinada por Monsenhor Paolo Borgia, assessor do Papa, que oficializou o recebimento e escreveu aos alunos e a direção do Colégio, dizia: “O Papa Francisco deseja-lhes uma vida na amizade d’Ele, com uma particular Bênção Apostólica, que estende a toda a comunidade escolar do Colégio Salesiano Santa Teresinha com seu Diretor”.

“Juntamente com as cartas, enviamos, por intermédio do Cardeal, alguns produtos típicos do nosso país como a castanha do Pará. Foi uma ação realizada com os alunos da terceira série do Ensino Médio de 2018, que tiveram o melhor desempenho no Simulado. Para toda a comunidade educativa do colégio Salesiano, receber o retorno do Papa foi uma experiência muito positiva, que nos deixou alegres e lisonjeados”, compartilhou o Padre Douglas Verdi, Diretor Geral do Colégio Salesiano Santa Teresinha.

Como os alunos já se formaram no Ensino Médio, o Padre Douglas afirmou que este ano o Colégio está preparando uma cópia da carta para presentear cada estudante que participou, o que será uma lembrança do Papa Francisco para a vida deles.