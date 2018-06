Mia Couto faz palestra exclusiva para estudantes em São Paulo

Autor moçambicano reconhecido pelos maiores prêmios internacionais de literatura falará sobre suas produções e responderá perguntas a respeito da cultura de seu país

No próximo dia 17 de abril, às 11h, o escritor, poeta e biólogo africano Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido pelo pseudônimo de Mia Couto, ministrará uma palestra especial para os alunos do Colégio Salesiano Santa Teresinha e Liceu Coração de Jesus. Realizado em parceria com a editora Companhia das Letras, o evento conta com um bate-papo com os estudantes do Ensino Médio e 9º ano do Fundamental II. Os alunos foram preparados para recepcionar o autor convidado com a leitura de algumas de suas obras, produção de contos e outros projetos de Língua Portuguesa, Geografia e História.

No Liceu, desde 2016, o romance “Terra Sonâmbula” (1992) é leitura obrigatória para 1ª série do Ensino Médio. “Com essa experiência nossos alunos têm contato com um repertório de expressões literárias em português de Angola e Moçambique, na África. Também mergulhamos na história regional, durante o período da guerra de independência e guerra civil desses países, entendendo a relação entre as tradições locais e coloniais portuguesas. Obras como essa têm muito valor para construção de um imaginário nacional, plural e complexo, tal qual a sociedade brasileira”, explica a professora Vany Amorim.

“Estaremos diante de um dos maiores escritores da atualidade, que ultrapassa os limites de Moçambique e nos atinge com uma linguagem poética e questões universais”, comemora Márcio Mainardi, professor da equipe de Língua Portuguesa do colégio Santa Teresinha. Entre os muitos prêmios literários internacionais que Mia Couto já foi vencedor estão o Neustadt, tido como o “Nobel Americano de Literatura”, e o Camões, em 2013. Comparado com intelectuais do porte de Gabriel Garcia Márquez e Guimarães Rosa, ele também é considerado um embaixador cultural de seu país ao posicionar-se como porta-voz da vida moçambicana nas últimas décadas. Sua extensa obra literária está traduzida e publicada em 24 países, sendo inclusive adaptada para teatro e cinema em alguns casos.