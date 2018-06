Ex-aluno do Colégio Salesiano Santa Teresinha é premiado por protagonizar comerciais na TV

Formado pela tradicional escola da Zona Norte, Carlos ‘Batata’ Duarte ficou conhecido pelo bordão “Pergunta lá no Posto Ipiranga”, sucesso nas propagandas desde 2012.

Provavelmente você conhece esse rosto da telinha. “Pergunta lá no Posto Ipiranga” foi o bordão que levou o ator Carlos Duarte ao estrelato no mundo da publicidade. Isso porque, ele foi protagonista de muitas das propagandas veiculadas nacionalmente pela rede de combustível automotivo desde 2012. Apelidado como “Batata”, ele deu vida ao caipira que dava informações à beira de estrada. O que a maior parte da sociedade não sabe, é que por trás de um personagem pacato e emblemático, existe um profissional de sucesso.

Carlos estudou no Colégio Salesiano Santa Teresinha entre 1979 e 1981. Atualmente é formado em Química Industrial, função que exerce sempre que possível. Mas foi atuando nos comerciais que ele, hoje com 54 anos, se encontrou. O primeiro reclame foi ao ar no final de 2011 e, desde então, Duarte fez parte de uma série de anúncios criativos e cheios de comédia. Em 2015, uma das produções trazia o “gordinho do posto” acompanhado da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, do personagem Cebolinha (Turma da Mônica), do chef Erick Jacquin, jurado do programa “Masterchef”, além de outros famosos.

Em outubro de 2017, a campanha “Pergunta Lá” venceu o 39º Prêmio Profissionais do Ano, na categoria nacional, a mais tradicional cerimônia do segmento promovida pela TV Globo. Produzida em parceria pela agência Talent Marcel e a produtora O2 Filmes, essa série de propagandas protagonizada pelo ilustre ex-aluno salesiano foi dirigia por Quico Meirelles e Paulo Caruso.