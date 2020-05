Desafio artístico estimula imaginação e criatividade de estudantes

Professoras de Arte do Colégio Salesiano Santa Teresinha convidam alunos do Ensino Fundamental I para desafio de arte; trabalhos superam expectativas, fazem sucesso nas redes sociais e propiciam momentos criativos e divertidos no isolamento social

No Colégio Salesiano Santa Teresinha, a educação a distância abriu espaço para propostas criativas, que buscam tirar os alunos da zona de conforto a partir de experiências multissensoriais e divertidas. A iniciativa mais recente é das professoras de Arte, Ana Claudia Provasi e Erica Tapigliani, que desafiaram os estudantes do Ensino Fundamental I a criarem, em casa, representações de obras de arte, mostrando o resultado em uma foto, ao lado da pintura escolhida.

O projeto do colégio – localizado na zona norte da capital paulista – estimula os alunos a pesquisarem sobre novos artistas, além de despertar a curiosidade e a imaginação, já que eles precisam encontrar maneiras de reinventar as peças escolhidas. “Eles acabam tendo que adaptar roupas e objetos, trabalhando também as expressões facial e a corporal para imitar as obras de arte”, conta a professora Erica Tapigliani.

Na prática, a proposta também proporciona momentos leves e descontraídos no ambiente familiar, tirando o foco dos desafios do isolamento social. “A ideia envolve construir um personagem e sair um pouco da realidade que estamos vivendo. A arte nos dá esse poder de entrar em uma história diferente e de nos transformar em outra pessoa, mesmo que por algumas horas”, explica a professora Ana Claudia.

“Além do aprendizado também teve muito companheirismo das famílias para a realização da atividade, primordial nesse período de quarentena. E o melhor de tudo foi que todos acabaram aprendendo e se divertindo!”, completa a professora Erica.

Os resultados superaram as expectativas das professoras – e os trabalhos fizeram sucesso nas redes sociais do Colégio Salesiano Santa Teresinha. As organizadoras do desafio artístico se surpreenderam com representações livres inspiradoras e criativas de obras de Tarsila do Amaral (artista central da pintura modernista brasileira), do icônico pintor holandês Van Gogh, do lendário artista italiano Leonardo da Vinci e Frida Kahlo, pintora mexicana mundialmente conhecida por seus autorretratos. “Nós ficamos muito felizes com a participação dos alunos e de ver que eles realmente se envolveram com o projeto – e que isso ajudou a amenizar os efeitos do isolamento social. Acreditamos que o papel da arte é transformar: ninguém passa por uma experiência artística e sai igual, isso nos fortalece”, finaliza Ana.