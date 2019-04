Colégio Salesiano Santa Teresinha inaugura novo Centro de Idiomas

Exclusivo para alunos do colégio, espaço conta com infraestrutura adaptada para o ensino de línguas

Com o objetivo de proporcionar aos alunos um ambiente ainda mais propício para o aprendizado de uma língua estrangeira, o Colégio Salesiano Santa Teresinha inaugurou novas instalações para seu Centro de Idiomas.

O espaço conta com 10 salas personalizadas. Exclusivo para alunos do Salesiano, o local oferece um ambiente totalmente voltado para a imersão no inglês e no espanhol, os dois idiomas ensinados na instituição.

“Neste novo espaço, temos salas de aula para no máximo 15 alunos, com acústica adaptada, além de um centro de convivência, um laboratório de línguas e informática”, conta Penha Gaspar Rodrigues, coordenadora do Centro Salesiano de Idiomas. “Por ser localizado no colégio, o novo Centro de Idiomas traz mais comodidade aos alunos, que já estão familiarizados com o espaço e podem ir direito da escola para a aula de línguas”.

Atualmente, o Centro de Idiomas atende mais de 300 alunos, número que deve aumentar com a abertura do novo espaço. As aulas de inglês e espanhol são ministradas como atividades extracurriculares e as turmas são divididas por faixa etária e nível de conhecimento. A proposta pedagógica emprega a metodologia funcional comunicativa, que trabalha a fluência e a desenvoltura do aluno, priorizando a interação no idioma estrangeiro desde os níveis iniciais, inserindo o estudante no mundo globalizado.

“Contamos com uma equipe altamente capacitada. Todos os professores são graduados e certificados, e a escola é parceira da Universidade Cambridge para aplicação de exames internacionais”, explica Penha. “Nas avaliações internacionais, aliás, nossos resultados são excelentes, pois nossos alunos apresentam um índice de 100% de aprovação. ”