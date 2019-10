Colégio Salesiano Santa Teresinha adotou o Programa NBA Basketball School e usa esporte como meio de formação

Modalidade inspira crianças e adolescentes e agrega valores que moldam a o ser humano

Tanto para o corpo como para a mente, os benefícios do basquete são inúmeros. Por ser uma modalidade coletiva, tem um componente forte de cooperação, trabalho em equipe, disciplina e controle emocional. Por essas razões, o Colégio Salesiano Santa Teresinha passou a ser uma unidade licenciada pelo programa do NBA Basketball School que utiliza dessa prática para contribuir com seus propósitos para uma educação humana integral.

“A missão da escola é ser uma comunidade educativa aberta aos desafios da realidade em que está inserida, resgatando valores e incentivando atitudes de respeito pelo pluralismo de ideias, aberta ao diálogo e à democratização da cultura, e com o NBA Basketball School isso se intensifica, pois inspira e proporciona aos jovens atletas a oportunidade única de desenvolvimento por meio de técnicas de treinamento globalmente validadas”, explica Luiz Alves, profissional de esporte do Salesiano.

São cerca de 70 alunos do Salesiano Santa Teresinha que participam do projeto e as mudanças são percebidas pelos próprios alunos, como é o caso do Giovani Terra de 11 anos “desde que comecei a jogar basquete aprendi muita coisa, melhorei minha autoestima, atenção e concentração”. Para Lucas Rezende, de 15 anos, o basquete é reformulador de vidas “o fator da integração entre amigos é muito importante, pois amizade não tem preço para mim, o basquete transforma a vida de todo mundo envolvido pois mostra que precisamos estar unidos para enfrentar as dificuldades e comemorar as alegrias”, complementa o aluno.

No Brasil, a primeira equipe de basquete foi formada em 1896, por Augusto Shaw, no Colégio Mackenzie, em São Paulo. E no dia 12 de outubro, o esporte completa 123 anos de muita história no país. Aqui, ou em qualquer lugar do mundo, a prática agrega valores que moldam a formação de cidadãos.

Com obstáculos, dribles e agilidade, o programa da NBA celebra o mês do basquete com desafios e atividades especiais para todos os participantes. Com categorias para crianças de 6 anos até jovens de 17, o Skill Challenge e o Shot Contest farão parte das atividades organizadas com o objetivo de fortalecer a cultura do basquete juvenil no Brasil, ensinar lições de vida e capacitar jovens atletas para o sucesso dentro e fora da quadra.

“O objetivo é agregar valores e conceitos que ajudem a moldar o caráter, a formação do ser humano, difundir princípios que fazem parte de uma metodologia criada pela NBA”, explica Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Atualmente, são mais de 5 mil crianças e jovens entre 6 e 18 anos que praticam basquete por intermédio do programa no Brasil. O crescimento é comemorado por Vicentini: “estamos muito felizes com o tamanho que o programa está alcançando. Queremos levar o NBA Basketball School para perto dos fãs, causar um impacto positivo na vida de jovens e crianças, expandir e abraçar o país inteiro.”.

Benefícios do basquete

O esporte envolve diversas capacidades do corpo como:

• Força;

• Velocidade;

• Mudança de direção;

• Flexibilidade;

• Habilidades motoras, como a coordenação;

• Tempo de reação;

• Controle de bola;

• Agilidade manual, para a execução dos movimentos;

• Parte cardiorrespiratória.

Os benefícios desse esporte são muito parecidos independente da faixa etária, mas exerce grande influência na infância e na adolescência. Isso porque há mais oportunidade de praticar nessas idades, além de ser uma fase de formação do indivíduo, podendo ensinar muito. O professor explica que o basquete promove competição e superação do esforço, além dos benefícios fisiológicos:

• Promove a saúde cardiovascular, porque aumenta a frequência cardíaca, deixando o coração forte, ajudando na circulação sanguínea;

• Ajuda a queimar calorias, uma vez que mantém o corpo em movimento, gastando energia;

• Melhora o desempenho acadêmico, porque ajuda na concentração, no pensamento rápido e na tomada de decisão;

• Desenvolve a coordenação motora e cognitiva;

• Melhora a consciência corporal e espacial;

• Deixa o corpo mais forte, porque é um tipo de treinamento de força.