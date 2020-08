Colégios realizam Dia dos Pais com Beatles em casa!

O Dia dos Pais está se aproximando e o Colégio Salesiano Santa Teresinha e o Liceu Coração de Jesus preparam uma homenagem muito especial para os pais e suas famílias acompanharem de casa: uma live com muito Beatles.

O evento será transmitido do Teatro Dom Bosco por meio da página do YouTube do Colégio Salesiano Santa Teresinha e trará a banda Beatles Alive, que faz cover da banda britânica de sucesso mundial que começou nos anos 60.

O repertório trará músicas como Love Me Do e Help. Haverá, também, algumas mensagens especiais durante a transmissão e a abertura com Padre Antonio Maria. Prepare seu traje de época e venha partilhar desse momento mágico. Não se esqueça de chamar os papais de plantão!

“Estamos muito felizes de estar novamente no palco do Teatro Dom Bosco e fazer esse show para toda comunidade, apesar da distância. Espero que todos possam assistir, cantar e compartilhar essa alegria conosco”, diz André Dias, coordenador da escola de Música e Artes Dom Bosco e integrante da banda (cover de George Harisson).

Serviço

Live em homenagem aos pais e familiares com Beatles Alive.

Data: 07/08 (sexta-feira).

Horário: 20h.

Local: Canal do You Tube do Colégio Salesiano Santa Teresinha – www.youtube.com/salesianost.

Sobre a Beatles Alive – A banda Beatles Alive tem como objetivo trazer de volta um pouco da magia da música dos Beatles, vivida durante a década de 60. Para isso, além da interpretação de memoráveis canções, a banda utiliza figurinos iguais aos que os próprios Beatles usaram na época, como os elegantes terninhos de tecido inglês da fase inicial da carreira conhecida como beatlemania (1963 a 1965), as fardas coloridas da fase psicodélica de Sgt. Peppers’ e Magical Mystery Tour (1967) e também as roupas casuais da fase final (1968 a 1970). A Beatles Alive dispõe dos mesmos instrumentos utilizados por seus ídolos durante toda sua trajetória em shows e gravações, como as marcantes guitarras Rickenbacker, Gretsch e o famoso baixo Hofner. O espetáculo é um trabalho minucioso feito em mais de nove anos de pesquisas e estudos. A banda é formada por músicos multi-instrumentistas, como eram os Beatles: John, Paul, George e Ringo que tocavam piano acústico, piano elétrico, gaita, contrabaixo, guitarra, percussão e outros. Com tudo isso, a banda vem mostrar às novas gerações a riqueza da obra deixada pelos rapazes de Liverpool, bem como dar a oportunidade aos fãs veteranos de matar um pouco a saudade do grupo que foi, sem dúvida, o maior fenômeno da música pop de todos os tempos.